Литва викликала представника Білорусі через порушення повітряного простору

У середу, 16 вересня, Міністерство закордонних справ Литви викликало представника Білорусі та вручило йому ноту протесту щодо порушення державного кордону та повітряного простору Литви.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

У ноті наголосили, що в ніч з 14 на 15 вересня за допомогою засобів моніторингу було зафіксовано порушення державного кордону та повітряного простору Литви безпілотним літальним апаратом з білоруської сторони.

МЗС вважає це грубим порушенням міжнародного права та рішуче вимагає від Білорусі негайно надати детальне пояснення щодо цього інциденту та запобігти будь-яким подібним порушенням у майбутньому.

Литва також вимагає від Білорусі забезпечити ефективний контроль над своєю територією та повітряним простором і запобігати діям, які можуть загрожувати безпеці сусідніх держав.

Міністерство закордонних справ наголосило, що Литва залишає за собою право разом зі своїми союзниками вжити всіх необхідних заходів для забезпечення національної безпеки, територіальної цілісності та безпеки своїх громадян.

Нагадаємо, вночі 15 вересня винищувачі патрульної місії НАТО вперше збили над Литвою безпілотник невстановленого типу, який залетів з території Білорусі.

На місці падіння безпілотника виявили вибуховий пристрій – його знешкодили сапери.