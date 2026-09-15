Винищувачі НАТО збили над Литвою дрон-порушник

Італійські винищувачі патрульної місії НАТО у країнах Балтії вночі 15 вересня збили над Литвою безпілотник, який порушив повітряний простір країни.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У Збройних силах Литви оголосили, що в ніч проти вівторка італійські патрульні винищувачі місії НАТО збили безпілотник, який залетів у повітряний простір країни.

Перед тим у південних районах – включно зі столицею Вільнюсом – оголошували повітряну тривогу "жовтого" рівня, а місцеві мешканці ділились у соцмережах, що чують, як літають винищувачі. Згодом тривогу оголосили також у Каунасі.

Уламки впали в районі села Праткунай біля містечка Кайшядорис в центральній частині країни, неподалік Каунаса. На місце з’їхались військові та поліція.

"Не будемо поспішати з висновками – проводиться розслідування, усі обставини буде з’ясовано. Найважливіше зараз – що загрозу нейтралізовано і небезпеки для людей більше немає. Вдячні союзникам за швидку реакцію та влучний постріл", – йдеться у заяві Збройних сил.

Очільник Національного центру з управління кризовими ситуаціями Вільмантас Віткаускас повідомив, що на цьому етапі ще не встановлено, про який тип БпЛА йдеться, проте є значна ймовірність, що дрон мав бойову частину.

За його словами, апарат летів над територією Литви приблизно півгодини, а залетів з Білорусі.

Наскільки відомо, це перший випадок збиття дрона-порушника над територією Литви.

У серпні дрон-порушник збили над територією Латвії, що сталося вже не вперше. Перший раз винищувачі НАТО над Балтією збили БпЛА над територією Естонії, тоді йшлося про український ударний дрон, що збився з курсу.

Також у серпні винищувач НАТО з Іспанії збив дрон над Румунією.