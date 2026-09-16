Литва вызвала представителя Беларуси в связи с нарушением воздушного пространства

В среду, 16 сентября, Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя Беларуси и вручило ему ноту протеста в связи с нарушением государственной границы и воздушного пространства Литвы.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

В ноте подчеркивается, что в ночь с 14 на 15 сентября с помощью средств мониторинга было зафиксировано нарушение государственной границы и воздушного пространства Литвы беспилотным летательным аппаратом с белорусской стороны.

МИД считает это грубым нарушением международного права и решительно требует от Беларуси немедленно предоставить подробные объяснения по поводу этого инцидента и предотвратить любые подобные нарушения в будущем.

Литва также требует от Беларуси обеспечить эффективный контроль над своей территорией и воздушным пространством и предотвращать действия, которые могут угрожать безопасности соседних государств.

Министерство иностранных дел подчеркнуло, что Литва оставляет за собой право совместно со своими союзниками принять все необходимые меры для обеспечения национальной безопасности, территориальной целостности и безопасности своих граждан.

Напомним, ночью 15 сентября истребители патрульной миссии НАТО впервые сбили над Литвой беспилотник неустановленного типа, залетевший с территории Беларуси.

На месте падения беспилотника обнаружили взрывное устройство – его обезвредили саперы.