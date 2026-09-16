Зеленський: "Готуємо зустрічі з партнерами в Сполучених Штатах Америки"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує зустрічі з партнерами у Сполучених Штатах.

Про це він сказав у вечірньому зверненні 16 вересня, пише "Європейська правда".

Зеленського зазначив, що ці зустрічі у Сполучених Штатах стосуються і перемовин, і питань щодо енергетики, зброї та продовольчої безпеки.

"Це стосується і перемовин – наближення миру, деяких інших дуже суттєвих питань, зокрема і про енергетику, про продовольчу безпеку, про зброю, безумовно. Будуть нові пакети підтримки для України. Зокрема, ППО", – додав український президент.

Раніше повідомлялося, що Зеленський розраховує на зустріч з Трампом у другій половині вересня.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий 16 вересня підтвердив, що Україна та США працюють над підготовкою до зустрічі президентів країн Володимира Зеленського і Дональда Трампа.