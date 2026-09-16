Зеленский: "Готовим встречи с партнерами в Соединенных Штатах Америки"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит встречи с партнерами в Соединенных Штатах.

Об этом он сказал в вечернем обращении 16 сентября, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что эти встречи в Соединенных Штатах касаются как переговоров, так и вопросов энергетики, вооружений и продовольственной безопасности.

"Это касается и переговоров – приближения мира, некоторых других очень существенных вопросов, в частности энергетики, продовольственной безопасности, оружия, безусловно. Будут новые пакеты поддержки для Украины. В частности, ПВО", – добавил украинский президент.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом во второй половине сентября.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий 16 сентября подтвердил, что Украина и США работают над подготовкой к встрече президентов стран Владимира Зеленского и Дональда Трампа.