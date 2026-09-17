Польща підняла в небо авіацію через російські дрони у західних областях України

У четвер, 17 вересня, Польща підняла в небо винищувачі на тлі того, як російські ударні дрони зафіксували у західних областях України.

Про це йдеться в заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі, інформує "Європейська правда".

Як зазначили польські військові, на тлі атаки РФ на західні регіони України відповідно до чинних процедур Командування задіяло необхідні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні.

Зокрема, військова авіація почала діяти у польському повітряному просторі.

"Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перейшли у стан готовності", – додали в командуванні.

Згідно з повідомленням, ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, особливо в районах, прилеглих до зон загрози.

"Оперативне командування Збройних сил моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби перебувають у готовності до негайного реагування", – резюмували військові.

Джерела "Української правди" в правоохоронних органах повідомляли, що вибухи лунали за кілька кілометрів від кордону на напрямку Ягодина.

Нагадаємо, 15 вересня біля берегів Польщі у Балтійському морі виявили безпілотник, ймовірно, російську "Герберу".

Вранці 16 вересня у прикордонних районах Польщі оголошували повітряну тривогу через чергові реактивні БпЛА над заходом України, призупиняли роботу аеропорти Жешува й Любліна.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про плани пришвидшити рух на кордоні з Україною, щоб не створювати скупчень транспорту, які можуть стати цілями для російських атак.