У Польщі показали відео з російським дроном на пляжі

Регіональні польські ЗМІ поділилися відео зі знайденим раніше цього дня у Балтійському морі безпілотником російського походження.

Як пише "Європейська правда", відео поширило видання Zawsze Pomorze.

Дрон лежить на межі води та піску. Навколо нього встановлено 100-метрову зону безпеки, за межі якої ніхто не заходить. Однак поліцейські, які охороняють це місце, хочуть збільшити її до 300 метрів.

"Ми не маємо уявлення, чи це лише навчальний дрон, чи все-таки бойовий, наповнений вибуховими речовинами", – розповів на місці один із поліцейських.

Полковник Яцек Горишевський із Оперативного командування збройних сил Польщі у розмові з Polsat News заявив, що апарат, знайдений на пляжі в Русинові, є "найімовірніше безпілотним літальним апаратом типу "Гербера", найімовірніше російського виробництва".

За даними командування, дрон "найімовірніше, дрейфував з міжнародних вод у наші води".

"З 31 липня наші системи не зафіксували жодного порушення нашого повітряного простору, тому на даний момент неможливо пов’язати це з будь-яким нападом Російської Федерації. Ми також припускаємо, що він просто дрейфував у наші води", – сказав полковник Горишевський.

"Його виявив гідрографічний катер ВМС, який здійснював прохід поблизу. Екіпаж помітив цей об’єкт, тож забезпечив його охорону, повідомив поліцію та військову поліцію, і зараз ці служби проводять заходи на місці події", – сказав полковник.

Раніше цього дня глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що неподалік від пляжу в Західнопоморському воєводстві Польщі з води підняли дрон російського походження.

Нагадаємо, 13 вересня під ударами РФ опинилася АЗС біля КПП "Ягодин – Дорогуськ", також поцілили у локомотив потяга "Укрзалізниці", що стояв за 2 км від кордону. Невдовзі перед ударами тим самим маршрутом кордон перетинав поїзд з іноземними гостями.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після подій скликав термінову нараду. Він заявив, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже активних дій з боку Росії і не можна виключити більш серйозних атак на польській території.