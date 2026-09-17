Угорці просять США не карати їх пекельними санкціями за "законом Ліндсі Грема"

Угорщина домагається для себе звільнення з-під дії закону про "каральні" мита для країн, які купують російські енергоресурси.

Про це у Facebook написав депутат Мартон Гайду, який очолює комітет з питань закордонних справ угорського парламенту, передає "Європейська правда".

Він розповів, що у Вашингтоні обговорив із членами республіканської більшості Палати представників США майбутнє угорсько-американських парламентських відносин.

"Ми дійшли згоди, що Сполучені Штати та Угорщину пов’язують довгострокові, фундаментальні інтереси та цінності, які стоять вище за виборчі цикли", – зазначив він.

Разом з тим Гайду згадав про новий законопроєкт, що передбачає введення мит для найбільших покупців російських енергоносіїв, що, за його словами, становить ризик для Угорщини.

"Саме тому було важливо, що я зміг зазначити: "Тиса" усвідомлює небезпеки та недоліки енергетичної залежності від Росії, і незабаром буде готовий план щодо її усунення", – написав депутат.

Однак доки цього нема, за словами Гайду, Угорщині потрібен виняток.

"Я звернувся до американських партнерів із проханням втрутитися, щоб Угорщина була звільнена від дії цього закону, а також щоб Сполучені Штати підтримали прагнення нашої країни до диверсифікації енергопостачання", – заявив Гайду.

Варто зазначити, що "ЄвроПравда" першою написала про візит до Вашингтона угорської делегації, задача якої – домовитися, щоб заходи покарання Росії не вдарили по уряду Петера Мадяра та по угорській економіці, у статті "Пекельні санкції" стають реальністю? Як Конгрес США покарав Росію та що робитиме Трамп".

Нагадаємо, проєкт Грема-Блументаля пропонує запровадження мит зі ставками до 100% для п’яти найбільших країн-покупців російських енергоресурсів. Палата представників Конгресу США 16 вересня ухвалила законопроєкт, тепер він очікує підпису президента США Дональда Трампа.

У Білому домі підтвердили, що Дональд Трамп планує підписати ухвалений обома палатами Конгресу законопроєкт.