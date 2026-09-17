Венгры просят США не наказывать их "адскими санкциями" по закону Линдси Грэма

Венгрия добивается для себя исключения из сферы действия закона о "карательных" пошлинах для стран, закупающих российские энергоресурсы.

Об этом в Facebook написал депутат Мартон Хайду, возглавляющий комитет по иностранным делам венгерского парламента, передает "Европейская правда".

Он рассказал, что в Вашингтоне обсудил с членами республиканского большинства Палаты представителей США будущее венгерско-американских парламентских отношений.

"Мы пришли к согласию, что Соединенные Штаты и Венгрию связывают долгосрочные, фундаментальные интересы и ценности, которые стоят выше избирательных циклов", – отметил он.

Вместе с тем Хайду упомянул о новом законопроекте, предусматривающем введение пошлин для крупнейших покупателей российских энергоносителей, что, по его словам, представляет риск для Венгрии.

"Именно поэтому было важно, что я смог отметить: "Тиса" осознает опасности и недостатки энергетической зависимости от России, и вскоре будет готов план по её устранению", – написал депутат.

Однако пока этого нет, по словам Хайду, Венгрии нужно исключение.

"Я обратился к американским партнерам с просьбой вмешаться, чтобы Венгрия была освобождена от действия этого закона, а также чтобы Соединенные Штаты поддержали стремление нашей страны к диверсификации энергоснабжения", – заявил Хайду.

Стоит отметить, что "ЕвроПравда" первой написала о визите в Вашингтон венгерской делегации, задача которой – договориться, чтобы меры наказания России не ударили по правительству Петера Мадьяра и по венгерской экономике, в статье "Адские санкции" становятся реальностью? Как Конгресс США наказал Россию и что будет делать Трамп".

Напомним, проект Грэма-Блументаля предлагает введение пошлин со ставками до 100% для пяти крупнейших стран-покупателей российских энергоресурсов. Палата представителей Конгресса США 16 сентября приняла законопроект, теперь он ожидает подписи президента США Дональда Трампа.

В Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп планирует подписать принятый обеими палатами Конгресса законопроект.