Зеленський і фон дер Ляєн обговорили фінансування оборони й домовилися про зустріч у США

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо оборонної стійкості України.

Про це він повідомив увечері 17 вересня у соцмережах, передає "Європейська правда".

Під час розмови Зеленський подякував фон дер Ляєн за увагу до України та питань безпеки у її щорічному зверненні до Європарламенту.

"Ініціатива про використання залишків коштів із програми SAFE для забезпечення нових оборонних проєктів Україною та Євросоюзом дуже вчасна і справді потрібна. Важливо це реалізувати. Звісно, готові співпрацювати і по інших безпекових пропозиціях, які можуть посилити всю Європу та кожну з наших країн", – зазначив він.

За словами українського президента, під час спілкування вони обговорили необхідні кроки заради оборонної стійкості України.

"Дуже детально – проблему з фінансуванням української оборони. Готуємо рішення цієї проблеми і домовились про зустріч в Нью-Йорку на полях Генасамблеї", – додав Зеленський.

Нагадаємо, у щорічній промові перед Європарламентом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала створення Європейської ради безпеки за участю України. А також – пообіцяла Україні ракети Patriot та спільну з ЄС систему на базі "Фрея".

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