Зеленский и фон дер Ляйен обсудили финансирование обороны и договорились о встрече в США

Президент Владимир Зеленский обсудил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен вопросы оборонной устойчивости Украины.

Об этом он сообщил вечером 17 сентября в социальных сетях, передает "Европейская правда".

В ходе беседы Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за внимание к Украине и вопросам безопасности в ее ежегодном обращении к Европарламенту.

"Инициатива об использовании остатков средств из программы SAFE для обеспечения новых оборонных проектов Украиной и Евросоюзом очень своевременна и действительно необходима. Важно это реализовать. Конечно, мы готовы сотрудничать и по другим предложениям в сфере безопасности, которые могут укрепить всю Европу и каждую из наших стран", – отметил он.

По словам украинского президента, во время беседы они обсудили необходимые шаги для обеспечения оборонной устойчивости Украины.

"Очень подробно – проблему с финансированием украинской обороны. Готовим решение этой проблемы и договорились о встрече в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи", – добавил Зеленский.

Напомним, в ежегодной речи перед Европарламентом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание Европейского совета безопасности с участием Украины. А также – пообещала Украине ракеты Patriot и совместную с ЕС систему на базе "Фрейя".

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