Затриманого за вандалізм мечетей у Лондоні українця та виконавців підпалу майна, пов'язаного з вже колишнім прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером, вербувала одна і та сама російська агентурна мережа.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

21-річний українець Ілля Білик, якому висунули звинувачення за нанесення графіті на стіни мечетей та приміщень ісламської громади у східній частині Лондона в січні 2025 року, ймовірно, був завербований через ту ж російську агентурну мережу, що стоїть за підпалом майна, пов'язаного з вже колишнім прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером,

Журналісти дізналися, що українець зізнався в тому, що на такий вчинок його завербували через Telegram за грошову винагороду, замовник спілкувався російською. Він дав вказівки, на яких об’єктах мають з’явитись написи, і опісля виплатив гонорар. Вирок у справі очікується 19 жовтня.

Нагадують, що у червні цього року українців Романа Лавриновича і Станіслава Карпюка засудили у справі про підпал майна, пов’язаного з на той час прем’єр-міністром Кіром Стармером.

Розслідування BBC та проєкту Hope not Hate встановило, що за останнім інцидентом стоїть РФ, і та ж мережа причетна до спрямованого проти мусульман вандалізму у Лондоні – зокрема й у випадках, в яких звинувачують Іллю Білика і він визнав свою провину.

Вищезгаданий Лавринович теж виявився причетним до нанесення антимусульманських графіті на будівлю мусульманської громади на півдні Лондона. Його теж завербували на це через Telegram з обіцянкою винагороди, на контакт вийшла особа з ініціалами "EL".

Як вважають, це російський оперативник, який дистанційно організував масштабну кампанію диверсійних дій та провокацій, шукаючи дрібних виконавців через соцмережі й Telegram.

"EL" приписують центральну роль у керівництві фейковою ультраправою групою Direct Action UK, під прикриттям якої російська агентура влаштовувала вандалізм у Британії, як згадані випадки з мечетями.

Фото виконаного Біликом "замовлення" теж розмістили у Telegram цієї організації. З’ясувалось, що лише за кілька годин після вчиненого вандалізму "EL" опублікував у чаті пропозицій роботи для українців коротке замовлення, суть якого була у фотографуванні будівель в цьому районі.

BBC за підсумками розслідування вважає, що йдеться про російського дипломата Євгенія Люкшина, який проходив відповідну підготовку з ведення "інформаційних війн".

Нещодавно повідомляли, що німецькі слідчі пов'язують атаку в аеропорту Лейпцига з військовою розвідкою РФ.