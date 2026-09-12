ЗМІ: німецькі слідчі пов'язують атаку в аеропорту Лейпцига з військовою розвідкою РФ

Після атаки дроном на аеропорт "Лейпциг/Галле" німецькі органи безпеки тепер можуть із високою ймовірністю ідентифікувати двох підозрюваних – один з них пов’язаний із російською військовою розвідкою.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо виданню Welt am Sonntag, яке протягом останніх тижнів отримало доступ до секретних, раніше невідомих матеріалів розслідування та поспілкувалося з високопосадовцями органів безпеки.

Редакція знає повні імена підозрюваних, а також подробиці їхнього в’їзду до Німеччини та виїзду з країни. Ці докази стали підставою для того, щоб міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль та міністр внутрішніх справ Александр Добріндт на спільній пресконференції півтора тижня тому звинуватили Росію у скоєнні цього нападу. Росія заперечує будь-яку причетність до цього.

Увечері 4 серпня аеропорт Лейпциг/Галле зазнав нападу з використанням вибухового дрона. Пристрій було виявлено поблизу українського транспортного літака та знешкоджено. Слідчі знайшли уламки ще двох дронів поблизу аеропорту. За інформацією джерел у службах безпеки, двома головними підозрюваними є громадянин Білорусі Андрій Ка. та громадянин Росії Олег Ле. Німецькі служби безпеки вважають, що Ле. був відповідальним за планування та логістику нападу. Вважається, що він пов’язаний із російською військовою розвідкою.

За даними слідства, Ле. в’їхав до Німеччини через Туреччину в аеропорту "Берлін-Бранденбург" (BER). Пізніше він вилетів через той самий аеропорт до Сербії. Зараз Ле. перебуває в Росії. За інформацією, отриманою виданням, слідчі вже під час його прибуття знали, що цей громадянин Росії пов’язаний із військовою розвідкою РФ. Проте після його в’їзду за ним не велося спостереження.

Два з трьох дронів, використаних під час нападу, як повідомляється, були знищені під час зльоту. Причина цього залишається нез’ясованою. Третій дрон досяг літака "Антонов", але не вибухнув. За даними слідчих, загалом планувалося використати приблизно 1,8 кілограма вибухової речовини "Семтекс". Літак "Антонов", який був ціллю нападу, перевозив приблизно 25 000 літрів керосину. Слідчі вважають, що якби вибуховий заряд спрацював, це спричинило б потужний вибух і зруйнувало б частину аеропорту.

Раніше не оприлюднені кадри з камери спостереження, які отримало Welt am Sonntag, показують дрон, що лежить безпосередньо поруч із літаком "Антонов". За даними слідчих, вибуховий пристрій було приховано в бляшанці з-під овочів. Вибуху вдалося уникнути, оскільки відламався детонатор.

Розслідування цієї газети розкриває, як слідчі вистежили підозрюваного. Експерти-криміналісти виявили фрагменти рукавички зі слідами ДНК на конструкції антени, яка, на думку правоохоронців, використовувалася для керування дроном. Ці сліди ДНК раніше були зареєстровані у Фінляндії та Литві, де Ка. має судимість за загальні правопорушення. У Фінляндії йому, серед іншого, також висунуто звинувачення у крадіжці.

Польські органи влади також пов’язують Ка. з пожежею в магазині будівельних матеріалів у Лодзі (Польща) влітку 2024 року, яку прокуратура Лодзі також розглядає як диверсію. За даними польських слідчих, сліди у цій справі також ведуть до Росії. Поява Ка. у зв’язку з атакою в Лейпцигу вважається ще одним доказом російського контролю.

За даними влади, вибухівка, використана під час теракту в Лейпцигу, ймовірно, потрапила до Німеччини через Болгарію та Сербію. Слідчі вважають, що її перевозили у прихованих відсіках вантажівок, а згодом сховали в підземних схованках. Поліція виявила кілька потенційних схованок у районі аеропорту Лейпцига після аналізу даних про орендований автомобіль, яким користувалися підозрювані.

Повідомляли, що глава МВС Німеччини Александр Добріндт планує комплекс заходів, який має охопити захист від безпілотників та диверсій на критичній інфраструктурі і кібератак, а також – виявлення шпигунів і потенційних терористів.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь.

Читайте детально про диверсійні дрони в аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.