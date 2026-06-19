Українця засудили до семи років ув’язнення за підпали майна, пов’язаного зі Стармером

У п’ятницю суд в Британії засудив до семи років ув’язнення громадянина України Романа Лавриновича за підпали автомобіля та будинків, пов’язаних з британським прем’єром Кіром Стармером у травні минулого року.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Суд також виніс вирок спільнику 22-річного українця, 27-річному громадянину Румунії українського походження Станіславу Карпюку – його засудили до двох років позбавлення волі. Карпюка визнали винним у змові з метою підпалу, а Лавриновича – ще й у пошкодженні майна внаслідок підпалу, у якому він проявив недбалість щодо можливості створення загрози життю людей.

Іншого українця, 35-річного Петра Починка, виправдали раніше.

У травні 2025 року в північному Лондоні було підпалено автомобіль Toyota, що колись належав Стармеру. За кілька днів було підпалено два будинки, пов’язані з британським прем’єром.

Суд встановив, що Лавринович здійснив ці напади після того, як його завербував російськомовний користувач Telegram з псевдонімом "El Money", який пообіцяв йому оплату за скоєне.

Лавринович під час допиту у поліції кілька разів стверджував, що не знає, хто такий Кір Стармер.

Прокурори не вказали, хто стоїть організацією нападів. BBC раніше опублікувала розслідування, в якому журналісти вказують на російський слід у цих підпалах. Як свідчать повідомлення, "El Money", пропонував російське громадянство в обмін на нові атаки та вихваляв Владіміра Путіна.

Докази, виявлені журналістами, свідчать про те, що куратор – це російський дипломат Євгеній Люкшин, навчений шпигунами та пропагандистами веденню інформаційної війни, який має тісні зв’язки з найвищими ешелонами влади в Москві.