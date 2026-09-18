Задержанного за вандализм в мечетях Лондона украинца и исполнителей поджога имущества, связанного с бывшим премьер-министром Великобритании Киром Стармером, вербовала одна и та же российская агентурная сеть.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

21 -летний украинец Илья Билык, которому предъявили обвинения в нанесении граффити на стены мечетей и помещений исламской общины в восточной части Лондона в январе 2025 года, вероятно, был завербован через ту же российскую агентурную сеть, которая стоит за поджогом имущества, связанного с бывшим премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Журналисты узнали, что украинец признался в том, что на такой поступок его завербовали через Telegram за денежное вознаграждение, заказчик общался на русском языке. Он дал указания, на каких объектах должны появиться надписи, а затем выплатил гонорар. Приговор по делу ожидается 19 октября.

Напомним, что в июне этого года украинцев Романа Лавриновича и Станислава Карпюка приговорили по делу о поджоге имущества, связанного с тогдашним премьер-министром Киром Стармером.

Расследование BBC и проекта Hope not Hate установило, что за последним инцидентом стоит РФ, и та же сеть причастна к направленному против мусульман вандализму в Лондоне – в частности, в случаях, в которых обвиняют Илью Билыка и он признал свою вину.

Вышеупомянутый Лавринович также оказался причастен к нанесению антимусульманских граффити на здание мусульманской общины на юге Лондона. Его тоже завербовали для этого через Telegram с обещанием вознаграждения; на контакт вышло лицо с инициалами "EL".

Как полагают, это российский оперативник, который дистанционно организовал масштабную кампанию диверсионных действий и провокаций, ища мелких исполнителей через соцсети и Telegram.

"EL" приписывают центральную роль в руководстве фейковой ультраправой группой Direct Action UK, под прикрытием которой российская агентура устраивала акты вандализма в Великобритании, как упомянутые случаи с мечетями.

Фото выполненного Беликом "заказа" также разместили в Telegram этой псевдоорганизации. Выяснилось, что всего через несколько часов после совершенного вандализма "EL" опубликовал в чате предложений работы для украинцев короткий заказ, суть которого заключалась в фотографировании зданий в этом районе.

BBC по итогам расследования считает, что речь идет о российском дипломате Евгении Люкшине, который проходил соответствующую подготовку по ведению "информационных войн".

Недавно сообщалось, что немецкие следователи связывают атаку в аэропорту Лейпцига с военной разведкой РФ.