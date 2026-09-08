Ізраїль оголосив про заходи у відповідь на санкції Британії

Ізраїль ухвалив низку заходів у відповідь на санкції Великої Британії щодо ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан.

Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар у вівторок, 8 вересня, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Саар заявив, що Ізраїль закриє консульство Великої Британії в Єрусалимі.

Крім того, Лондону заборонять брати участь у координаційній місії щодо сектора Гази, яку очолюють США. Також Ізраїль заборонив в'їзд до країни 12 громадянам Великої Британії.

Глава МЗС Ізраїлю також звинуватив британського міністра закордонних справ Еда Мілібенда у "брехні" та заявив, що уряд Великої Британії нібито "систематично діє проти держави Ізраїль".

Як відомо, цього дня Мілібенд оголосив про заборону імпорту товарів з незаконних ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан, а також про введення додаткових санкцій.

Державний секретар США Марко Рубіо, своєю чергою, заявив, що Вашингтон не піде за прикладом Великої Британії.