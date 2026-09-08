Британія оголосила про заборону імпорту товарів з незаконних ізраїльських поселень

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд оголосив про заборону імпорту товарів з незаконних ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан, а також про введення додаткових санкцій.

Про це він заявив у вівторок, 8 вересня, під час виступу в Палаті громад, цитує BBC, пише "Європейська правда".

Мілібенд заявив, що не вірить, ніби "британський народ хоче, щоб ми підтримували окупацію, допускаючи до продажу в магазинах товари з поселень".

За словами британського міністра, буде запроваджено "комплексний режим санкцій", до якого увійдуть "відповідні релігійні винятки".

Він також повідомив депутатам, що Велика Британія визнає факт етнічних чисток у районах Західного берега.

"Надто часто ізраїльський уряд закриває на це очі. Офіційна позиція британського уряду полягає в тому, що окупація є незаконною через закріплення Ізраїлем свого контролю, його намір поширити постійний суверенітет та експансіоністську політику через незаконні поселення", – акцентував він.

Він також оголосив про заборону реклами незаконних поселень на Західному березі у Великій Британії. Окрім цього, Британія вводить санкції ще проти групи "екстремістських поселенців", які "підтримували або підбурювали до актів насильства" проти палестинських громад.

"Режим санкцій буде спрямований проти незаконних поселень та розширення поселень, а не проти Ізраїлю", – додав Мілібенд.

Раніше стало відомо, що Європейська комісія пропонує заходи щодо скорочення імпорту з незаконних ізраїльських поселень.

Нещодавно лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Канади та Норвегії засудили рішення уряду Ізраїлю опублікувати тендери на будівництво в рамках проєкту поселення E1 на Західному березі річки Йордан.