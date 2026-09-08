Израиль объявил о мерах в ответ на санкции Великобритании

Израиль принял ряд мер в ответ на санкции Великобритании в отношении израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар во вторник, 8 сентября, как сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Саар заявил, что Израиль закроет консульство Великобритании в Иерусалиме.

Кроме того, Лондону запретят участвовать в координационной миссии по сектору Газа, которую возглавляют США. Также Израиль запретил въезд в страну 12 гражданам Великобритании.

Глава МИД Израиля также обвинил британского министра иностранных дел Эда Милибэнда во "лжи" и заявил, что правительство Великобритании якобы "систематически действует против государства Израиль".

Как известно, в этот день Милибенд объявил о запрете импорта товаров из незаконных израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, а также о введении дополнительных санкций.

Государственный секретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что Вашингтон не последует примеру Великобритании.