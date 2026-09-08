США не будуть наслідувати Британію щодо заборони торгівлі з незаконними поселеннями Ізраїлю

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не піде за прикладом Великої Британії та не вводитиме торговельну заборону щодо товарів з незаконних ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан.

Про це він заявив у вівторок, 8 вересня, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

У Рубіо попросили прокоментувати рішення Британії від 8 вересня щодо заборони на торгівлю з незаконними ізраїльськими поселеннями на Західному березі річки Йордан.

Держсекретар США, своєю чергою, зазначив, що його країна "не збирається робити те, що зробила Велика Британія". Він також зазначив, що США не "хочуть спостерігати ескалацію насильства, конфлікту чи напруженості на Західному березі у цей дуже нестабільний для регіону час".

"Вони нас про це поінформували. У нас, звісно, немає жодних офіційних заяв – це їхні рішення, а ми – і президент вже висловлював це раніше – не хочемо, щоб зараз на Західному березі відбувалося щось, що дестабілізує ситуацію, з огляду на те, що в регіоні й так багато відбувається. Ми вважаємо, що це також впливає на нашу здатність досягати прогресу щодо Гази, 20-пунктного плану та Ради миру, яким ми дуже віддані. Звісно, ми не збираємося робити те, що зробила Велика Британія", – додав Рубіо.

Раніше стало відомо, що Європейська комісія пропонує заходи щодо скорочення імпорту з незаконних ізраїльських поселень.

Нещодавно лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Канади та Норвегії засудили рішення уряду Ізраїлю опублікувати тендери на будівництво в рамках проєкту поселення E1 на Західному березі річки Йордан.