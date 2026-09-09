Более половины опрошенных европейцев считают, что будущее континента под угрозой

Среди опрошенных респондентов 68% считают, что в Европе наблюдается "общее ухудшение ситуации или утрата нормальности", тогда как лишь 12% заявили, что воспринимают настоящее как время "европейского пробуждения и обновления".

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование Европейского совета по международным отношениям (ECFR), пишет "Европейская правда".

Результаты основаны на 5 800 опросах, проведенных во Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше и Великобритании, а также на анализе того, как о Европе говорят в политических кругах. В частности, 74% респондентов заявили, что Европа не справляется с этими вызовами должным образом, а 56% считают, что её будущее "под угрозой".

Впрочем, большинство респондентов (73%) разделяют европейское видение единства и политической интеграции (35%), мира и безопасности (28%) или процветания (19%). Тогда как лишь 13% надеются на "меньше Европы" или распад ЕС.

Впрочем, почти половина жителей Франции, Германии и Италии – и почти все, кто голосовал за радикально-правые партии, – воспринимают европейское развитие негативно. Причем 83% из них говорили о Европе в контексте потерь и упадка.

Напомним, в Европейском Союзе продолжают набирать поддержку радикально-правые партии, большинство из которых являются евроскептиками. В частности, в Италии недавно созданная ультраправая партия "Национальное будущее" (Futuro Nazionale) продолжает наращивать поддержку. А в немецкой Саксонии-Анхальт на последних выборах победила ультраправая "Альтернатива для Германии" ("АдГ").