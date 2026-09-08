В Італії новостворена ультраправа партія продовжує нарощувати підтримку

Новостворена ультраправа партія "Національне майбутнє" (Futuro Nazionale) в Італії продовжує підніматися в рейтингах і вже посідає четверте місце серед національних політичних сил.

Це повідомляє La Reppublica з посиланням на опитування від Swg, пише "Європейська правда".

У новому опитуванні щодо виборчих симпатій партія, створена генералом Роберто Ванначчі у червні 2026 року, встановила новий рекорд, наблизившись до позначки 8% за кількістю симпатиків.

Парламентські вибори в Італії відбудуться у 2027 році, втім, досі невідомо, за яким законом вони проходитимуть. У правоцентристському таборі партія прем’єрки Джорджі Мелоні "Брати Італії" (Fratelli d'Italia) впевнено утримує перше місце з результатом 26,8%, тоді як "Вперед, Італіє" (Forza Italia) втратила 0,2 відсоткового пункту і опустилася до 6,9%. "Ліга" Маттео Сальвіні, яка зазнає потрясінь через внутрішні проблеми, залишається на рівні 5,7%.

Демократична партія та "Рух 5 зірок" (Movimento 5 Stelle) зберігають друге та третє місця, набравши відповідно 20,6% та 12,5% заявлених голосів. Однак обидві партії втратили 0,1 та 0,2 відсоткового пункту відповідно. Натомість "Альянс зелених та лівих" набрав 0,1 пункту і зупинився на позначці 6,8%.

Нагадаємо, італійський генерал Роберто Ванначчі заснував свою ультраправу партію, кинувши прямий виклик владі прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні. Ваначчі позиціонує себе як найжорсткіший противник міграції, планує відмовитись від "Зеленого курсу" ЄС та переглянути членство Італії в зоні єдиної валюти євро.

Тим часом прем’єри Італії та Бельгії закликали зміцнити зовнішні кордони ЄС на тлі міграційної кризи в Сеуті.