Зеленський: США скористалися зустріччю у Маямі для прикриття домовленостей з Путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що США використали зустріч з українськими перемовниками у Маямі для прикриття домовленостей з Росією щодо дизельного палива.

Про це він сказав в інтерв’ю Axios, передає "Європейська правда".

Зеленський заявив, що рішення президента Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати дизельне паливо є "несправедливим і нечесним".

"Знаєте, це виглядає як подарунок Путіну на день народження. Це виглядає абсолютно жахливо", – з розчаруванням сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що кілька днів тому розмовляв із посланцем Трампа Стівом Віткоффом про необхідність продовжувати зусилля для досягнення дипломатичного прориву до настання зими та проміжних виборів.

"Стів запропонував зустрітися у Флориді. І, звісно, я погодився поїхати туди та обговорити можливості переговорів. Американці сказали, що мають деякі ідеї, і ми домовилися приїхати, щоб їх обговорити", – сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що під час його переговорів із Віткоффом та Кушнером США жодного разу не натякали на те, що на порядку денному стоїть угода з Росією щодо дизельного палива.

Він зазначив, що, як він зрозумів із слів Віткоффа, американські посланці планували передати росіянам повідомлення, отримані під час переговорів у Флориді, а потім, можливо, приїхати до Києва, щоб спробувати укласти мирну угоду.

Зеленський розповів, що за годину до заяви Трампа його переговірники, які зустрічалися з Кушнером і Віткоффом у Флориді, повідомили йому, що Трамп планує поговорити з Путіним. Вони зазначили, що незабаром може з’явитися оголошення щодо санкцій США проти Росії, не вдаючись у подробиці.

"Це, справді, нечесно, адже ми намагалися налагодити наші відносини найкращим чином. Схоже, що вони скористалися цією нагодою, щоб з одного боку зустрітися з нами, а з іншого – зателефонувати Путіну й обговорити це", – сказав він.

Президент України заявив, що підтримав би пом’якшення санкцій щодо російської енергетики, якби це відбувалося в контексті угоди про припинення атак на енергетичні об’єкти в Україні та Росії протягом зими.

"Якщо ціною є енергетичне перемир’я, то ці переговори – це добре", – сказав Зеленський. Але він додав, що Трамп, ймовірно, оголосив би про такий прорив, якби Путін погодився на це.

"Що отримав [Трамп]? Те, що у нього буде більше дизельного палива? Для кого? Більше російського дизельного палива для американців? Це свідчить про слабкість світу", – сказав Зеленський.

Зеленський порівняв нинішню угоду з минулорічним самітом у Анкориджі між Трампом і Путіним, який завершився тим, що президент США погодився на багато російських вимог щодо війни в Україні, не отримавши нічого натомість.

"Це схоже на "Аляску-2", – зазначив він.

Трамп оголосив про угоду з Путіним у той час, коли його посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрічалися в Маямі з українською переговорною делегацією, а також з високопоставленими дипломатами з Німеччини, Франції, Великої Британії, ЄС та НАТО, щоб обговорити нові пропозиції США щодо припинення війни.

Переговори за участі української сторони, європейців і американців завершились достроково, водночас спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф назвав проведені зустрічі продуктивними.