ЗМІ: переговори України, Європи і США у Маямі завершились достроково

Другого дня переговорів у Маямі за участі української сторони, європейців і американців не буде, водночас спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф назвав проведені зустрічі продуктивними.

Як пише "Європейська правда, про дострокове завершення переговорів повідомив в Х старший кореспондент Radio Free Europe/Radio Liberty у Вашингтоні Алекс Рауфоглу.

Джерела повідомили йому, що другого дня перемовин не буде.

"Переговори в Маямі завершилися раніше, ніж планувалося. "Другого дня не буде", – повідомляють мені джерела", – написав Рауфоглу.

Про зустріч написав в Х і Віткофф.За його словами, відбулися конструктивні обговорення щодо можливих шляхів деескалації та завершення війни з Росією напередодні зими, а також просування зусиль, спрямованих на досягнення міцного та тривалого миру.

"Обговорення охопили широке коло питань, зокрема короткострокові заходи щодо підготовки до зими (енергетична стійкість, експорт зерна), гарантії безпеки, а також довгострокові домовленості щодо безпеки України та Європи з метою запобігання майбутнім конфліктам та підтримки післявоєнної відбудови й економічного процвітання України, включаючи її вступ до ЄС", – розповів Віткофф.

Він додав, що обмін думками був плідним і допоміг визначити напрямки для подальшого вивчення напередодні наступних переговорів Сполучених Штатів із Росією.

У четвер президент Зеленський повідомив, що українські перемовники перебуватимуть у США 9-10 жовтня для переговорів з американською стороною.

Він повідомив, що до української переговорної групи приєднаються європейські партнери.

Перед цим держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наразі завершення російсько-української війни шляхом дипломатичних переговорів є "недосяжним".