Зеленский: США воспользовались встречей в Майами для прикрытия договоренностей с Путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что США использовали встречу с украинскими переговорщиками в Майами для прикрытия договоренностей с Россией по поводу дизельного топлива.

Об этом он сказал в интервью Axios, передает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что решение президента Трампа в одностороннем порядке отменить санкции против России и разрешить ей экспортировать дизельное топливо является "несправедливым и нечестным".

"Знаете, это выглядит как подарок Путину на день рождения. Это выглядит совершенно ужасно", – с разочарованием сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что несколько дней назад беседовал с представителем Трампа Стивом Виткоффом о необходимости продолжать усилия для достижения дипломатического прорыва до наступления зимы и промежуточных выборов.

"Стив предложил встретиться во Флориде. И, конечно, я согласился поехать туда и обсудить возможности переговоров. Американцы сказали, что у них есть некоторые идеи, и мы договорились приехать, чтобы их обсудить", – сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что во время его переговоров с Виткоффом и Кушнером США ни разу не намекали на то, что на повестке дня стоит соглашение с Россией о дизельном топливе.

Он отметил, что, как он понял из слов Виткоффа, американские посланники планировали передать россиянам сообщения, полученные в ходе переговоров во Флориде, а затем, возможно, приехать в Киев, чтобы попытаться заключить мирное соглашение.

Зеленский рассказал, что за час до заявления Трампа его переговорщики, которые встречались с Кушнером и Виткоффом во Флориде, сообщили ему, что Трамп планирует поговорить с Путиным. Они отметили, что вскоре может появиться заявление о санкциях США против России, не вдаваясь в подробности.

"Это, действительно, нечестно, ведь мы пытались наладить наши отношения наилучшим образом. Похоже, что они воспользовались этой возможностью, чтобы, с одной стороны, встретиться с нами, а с другой – позвонить Путину и обсудить это", – сказал он.

Президент Украины заявил, что поддержал бы смягчение санкций в отношении российской энергетики, если бы это происходило в контексте соглашения о прекращении атак на энергетические объекты в Украине и России в течение зимы.

"Если ценой является энергетическое перемирие, то эти переговоры – это хорошо", – сказал Зеленский. Но он добавил, что Трамп, вероятно, объявил бы о таком прорыве, если бы Путин согласился на это.

"Что получил [Трамп]? То, что у него будет больше дизельного топлива? Для кого? Больше российского дизельного топлива для американцев? Это свидетельствует о слабости мира", – сказал Зеленский.

Зеленский сравнил нынешнее соглашение с прошлогодним саммитом в Анкоридже между Трампом и Путиным, который завершился тем, что президент США согласился на многие российские требования относительно войны в Украине, не получив ничего взамен.

"Это похоже на "Аляску-2", – отметил он.

Трамп объявил о соглашении с Путиным в то время, когда его посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер встречались в Майами с украинской переговорной делегацией, а также с высокопоставленными дипломатами из Германии, Франции, Великобритании, ЕС и НАТО, чтобы обсудить новые предложения США по прекращению войны.

Переговоры с участием украинской стороны, европейцев и американцев завершились досрочно, при этом спецпредставитель Дональда Трампа Стив Виткофф назвал прошедшие встречи продуктивными.