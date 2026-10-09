Трамп оголосив про домовленість з Путіним про поставки мільйонів тонн дизелю

Президент США Дональд Трамп заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп написав, що щойно завершив "надзвичайно успішну дискусію" з Путіним, під час якої було домовлено, що Росія негайно поставить понад 300 тисяч тонн дизельного палива на американський та світовий ринки, ще 500 тисяч тонн – протягом листопада, а 1 млн тонн – одразу після цього.

"Крім того, з урахуванням стану своїх дизельних нафтопереробних заводів, Росія потім, у найкоротший термін, поставить 3 млн тонн дизельного палива. Завдяки нашому повному контролю над Ормузькою протокою та цій чудовій новині щодо російських енергоресурсів ціни на дизельне паливо для американців і, власне, у всьому світі, знизяться, до рекордно низьких рівнів, і це відбудеться швидко", – написав Трамп.

Він підкреслив, що зниження цін для американців є його найбільшим пріоритетом.

Доповнено: Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) видало генеральну ліцензію № 135, яка дозволяє операції з продажу, доставки, розвантаження та імпорту дизельного пального російського походження.

Варто зазначити, питання ціни на пальне є важливим напередодні проміжних виборів до Конгресу США, що пройдуть 3 листопада.

Нагадаємо, Трамп у вівторок заявляв, що у нього запланована телефонна розмова з Путіним для обговорення можливого випадку чуми в сибірському науково-дослідному інституті. У своєму повідомленні щодо розмови з Путіним в Truth Social Трамп не згадав про чуму.

У минулому Трамп неодноразово звинувачував українські удари по російських НПЗ у зростанні цін на пальне.

В кінці вересня Трамп заявив, що просив українського президента Володимира Зеленського збавити темпи ударів по російських нафтопереробних підприємствах.