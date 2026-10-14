У Німеччині антиядерні активісти перешкодили руху колони з радіоактивними відходами

У Німеччині антиядерні активісти вночі перешкодили руху колони, яка перевозила радіоактивні відходи на заході країни, що призвело до кількох затримань.

Про це повідомляє dpa з посиланням на дані поліції, пише "Європейська правда".

У середу поліція повідомила, що на автомагістралі А31 поблизу Дорстена було затримано трьох осіб.

Активісти заявили, що спустилися на мотузках з мосту поблизу транспортної розв’язки Шермбек, тримаючи транспарант із написом "Припиніть це лайно".

"Сьогоднішній протест зі сходженням на висоту є частиною творчого та різноманітного протестного руху", – йдеться у заяві активістів.

Німеччина має довгу історію протестів проти атомної енергетики. Хоча країна зупинила свої останні атомні електростанції у 2023 році, зберігання та транспортування радіоактивних відходів залишається дуже суперечливим питанням.

У 2014 році влада західної землі Північний Рейн-Вестфалія визнала сховище в Юліху, на захід від Кельна, непридатним через ризик землетрусів, і зрештою було знайдено нове сховище за 170 кілометрів на північ, у місті Ахаус, поблизу кордону з Нідерландами.

Відходи досі перевозяться між цими двома об’єктами на великовантажних автомобілях, що час від часу викликає протести антиядерних активістів.

Поліція повідомила, що останній конвой – 23-й за рахунком, який вирушив із Юліха – затримався через протести, оскільки рух транспорту було перенаправлено з автомагістралі; зрештою він дістався Ахауса рано в середу.

Міністерство економіки землі Північний Рейн-Вестфалія попередило, що доставка останнього контейнера з ядерними відходами до місця призначення може тривати аж до середини 2028 року.

Також варто зазначити, що у вересні Німецька федерація з охорони навколишнього середовища та природи (BUND) подала до суду на федеральну землю Нижня Саксонія, щоб скасувати дозвіл на розширення заводу з виробництва ядерного палива в Лінгені в рамках проєкту, пов’язаного з російською компанією "Росатом".

У липні Міністерство навколишнього середовища німецької землі Нижня Саксонія видало дозвіл заводу в Лінгені на виробництво паливних збірок за російським зразком.

Більше про це читайте в статті Простір для нових російських диверсій. Чи ігнорує Німеччина ризики співпраці з "Росатомом".