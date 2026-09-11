У Німеччині екоактивісти подають до суду через проєкт, пов’язаний з "Росатомом"

Німецька екологічна група BUND Niedersachsen подала до суду на федеральну землю Нижня Саксонія, щоб скасувати дозвіл на розширення заводу з виробництва ядерного палива в Лінгені в рамках проєкту, пов’язаного з російською компанією "Росатом".

Про це група повідомила на своєму сайті, передає "Європейська правда".

У позові оскаржується дозвіл, виданий регіональною владою Нижньої Саксонії дочірній компанії французької Framatome на виробництво ядерних паливних стрижнів у місті Лінген за ліцензіями від "Росатома".

Міністерство охорони навколишнього середовища Нижньої Саксонії, керуючись рекомендаціями федерального профільного міністерства, надало дозвіл, заявивши, що правових підстав для відмови не було.

BUND, спільно з антиядерною організацією .ausgestrahlt, заявила, що дозвіл було видано внаслідок процедурних помилок і що він становитиме загрозу безпеці через участь у проєкті російської державної компанії.

У своїй скарзі, поданій до вищого адміністративного суду землі в Люнебурзі, група стверджує, що екологічна експертиза ґрунтувалася на застарілих документах, а участь "Росатома" не була повністю розкрита в поданих матеріалах.

Активісти висловили занепокоєння через безпекові ризики, які несе така співпраця, особливо на тлі російських гібридних атак проти Німеччини.

"Росія продовжує свою агресивну війну проти України, а в Німеччині множаться небезпечні спроби диверсій. Однак, поки Європейський Союз намагається зупинити російський "тіньовий флот", російська державна корпорація "Росатом" одночасно отримує доступ до критичної інфраструктури в Лінгені. Це посилює інтереси та вплив Росії в Німеччині та Європі", – зазначив голова BUND Олаф Бандт.

Завод з виробництва ядерного палива в Лінгені експлуатується компанією ANF, яка є дочірньою компанією французької Framatome GmbH. Завод працює вже понад 45 років, і в останні роки на ньому було зафіксовано численні порушення. Згідно з отриманим дозволом, завдяки співпраці з "Росатомом" підприємство планує розширити виробництво.

Компанія ANF подала заявку на виробництво ядерних паливних елементів шестикутної форми для реакторів російської конструкції. Реактори типу ВВЕР експлуатуються, зокрема, у п’яти східноєвропейських державах-членах ЄС. Тривалий час через особливу шестикутну конструкцію паливних елементів їх постачали виключно з Росії. Завдяки французько-російській співпраці паливні елементи для східноєвропейських АЕС будуть виготовлятися в Лінгені.

Нагадаємо, у липні Міністерство навколишнього середовища німецької землі Нижня Саксонія видало дозвіл заводу в Лінгені на виробництво паливних збірок за російським зразком.

Більше про це читайте в статті Простір для нових російських диверсій. Чи ігнорує Німеччина ризики співпраці з "Росатомом"