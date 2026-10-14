В Германии антиядерные активисты мешали движению колонны с радиоактивными отходами

В Германии антиядерные активисты ночью препятствовали движению колонны, перевозившей радиоактивные отходы на западе страны, что привело к нескольким задержаниям.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на данные полиции, пишет "Европейская правда".

В среду полиция сообщила, что на автомагистрали А31 вблизи Дорстена были задержаны три человека.

Активисты заявили, что спустились на веревках с моста возле транспортной развязки Шермбек, держа транспарант с надписью "Прекратите это дерьмо".

"Сегодняшний протест со спуском с высоты является частью творческого и разнообразного протестного движения", – говорится в заявлении активистов.

У Германии долгая история протестов против атомной энергетики. Хотя страна отключила свои последние атомные электростанции в 2023 году, хранение и транспортировка радиоактивных отходов остаются очень спорным вопросом.

В 2014 году власти западной земли Северный Рейн-Вестфалия признали хранилище в Юлихе, к западу от Кёльна, непригодным из-за риска землетрясений, и в итоге было найдено новое хранилище в 170 километрах к северу, в городе Ахаус, недалеко от границы с Нидерландами.

Отходы до сих пор перевозятся между этими двумя объектами на большегрузных автомобилях, что время от времени вызывает протесты антиядерных активистов.

Полиция сообщила, что последний конвой – 23-й по счету, который выехал из Юлиха, – задержался из-за протестов, поскольку движение транспорта было перенаправлено с автомагистрали; в итоге он добрался до Ахауса рано утром в среду.

Министерство экономики земли Северный Рейн-Вестфалия предупредило, что доставка последнего контейнера с ядерными отходами к месту назначения может затянуться вплоть до середины 2028 года.

Также стоит отметить, что в сентябре Немецкая федерация по охране окружающей среды и природы (BUND) подала иск против федеральной земли Нижняя Саксония с целью отмены разрешения на расширение завода по производству ядерного топлива в Лингене в рамках проекта, связанного с российской компанией "Росатом".

В июле Министерство окружающей среды немецкой земли Нижняя Саксония выдало разрешение заводу в Лингене на производство топливных сборок по российскому образцу.

Подробнее об этом читайте в статье Пространство для новых российских диверсий. Игнорирует ли Германия риски сотрудничества с "Росатомом".