У Польщі на пляжі знайшли уламки дрона – розбився під час випробувань

У вівторок на пляжі в Карві в Поморському воєводстві Польщі було знайдено уламки дрона – йдеться про польський експериментальний дрон з Інституту військової авіаційної техніки.

Про це повідомили у Міноборони Польщі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

У вівторок близько 18:20 черговий Повітового управління поліції в Пуцьку отримав повідомлення про незвичайну знахідку на пляжі в Карві. Випадковий перехожий натрапив на частково закопаний у пісок об’єкт, схожий на дрон, і зателефонував на номер екстреної служби.

Було повідомлено саперів, а також військових, Агентство внутрішньої безпеки (ABW) та Службу військової розвідки (SKW). На місце також було направлено поліцейських з підрозділу боротьби з тероризмом. Повідомлено також прокуратуру. Правоохоронці оточили територію.

У середу стало відомо, що це уламки польського випробувального дрона з Інституту військової авіаційної техніки. Апарат брав участь у навчаннях.

Вранці служби продовжували працювати на пляжі в Карві. Предмет досі був частково закопаний у піску, а вхід на пляж охороняли поліцейські.

Також про знахідку дрона на польському узбережжі 14 вересня повідомив віцепрем’єр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш. Глава Міноборони повідомив, що все більше даних вказує на те, що це може бути нова модель дрона типу "Гербера", яку втратили росіяни. Найімовірніше, він прилетів із Росії через Литву. Країни спільно з’ясовуватимуть, як саме безпілотник опинився в морі.