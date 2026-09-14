Біля берегів Польщі підняли з води російський дрон

Неподалік від пляжу в Західнопоморському воєводстві Польщі з води підняли дрон російського походження.

Про це в Х повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає "Європейська правда".

Дрон знайшли на наступний день після того, як прем'єр Дональд Туск заявив, що ескалація дій Росії стала фактом і не можна виключати серйозних атак на території Польщі.

"У районі пляжу в селищі Русіново поблизу Ярославця військові виявили та підняли з води Балтійського моря дрон. Попередній огляд свідчить, що це військовий безпілотник російського походження", – написав Косіняк-Камиш.

За його словами, на місці знахідки служби проводять заходи щодо забезпечення безпеки та піднятого обладнання.

Нагадаємо, 13 вересня під ударами РФ опинилася АЗС біля КПП "Ягодин – Дорогуськ", також поцілили у локомотив потяга "Укрзалізниці", що стояв за 2 км від кордону. Невдовзі перед ударами тим самим маршрутом кордон перетинав поїзд з іноземними гостями.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після подій скликав термінову нараду. Він заявив, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже активних дій з боку Росії і не можна виключити більш серйозних атак на польській території.