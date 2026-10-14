В Польше на пляже нашли обломки дрона – разбился при испытаниях

Во вторник на пляже в Карве в Поморском воеводстве Польши были обнаружены обломки дрона – речь идет о польском экспериментальном дроне из Института военной авиационной техники.

Об этом сообщили в Минобороны Польши, передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Во вторник около 18:20 дежурный управления полиции в Пуцке получил сообщение о необычной находке на пляже в Карве. Случайный прохожий наткнулся на частично зарытый в песок объект, похожий на дрон, и позвонил в службу экстренной помощи.

Были вызваны саперы, а также военные, Агентство внутренней безопасности (ABW) и Служба военной разведки (SKW). На место также были направлены полицейские из подразделения по борьбе с терроризмом. Сообщение поступило и в прокуратуру. Правоохранители оцепили территорию.

В среду стало известно, что это обломки польского испытательного дрона из Института военной авиационной техники. Аппарат участвовал в учениях.

Утром службы продолжали работать на пляже в Карве. Объект до сих пор был частично зарыт в песок, а вход на пляж охраняли полицейские.

Также о находке дрона на польском побережье 14 сентября сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. Глава Минобороны сообщил, что всё больше данных указывает на то, что это может быть новая модель дрона типа "Гербера", которую потеряли россияне. Скорее всего, он прилетел из России через Литву. Страны совместно будут выяснять, как именно беспилотник оказался в море.