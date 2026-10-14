МВС Литви просить Міноборони продовжити посилену охорону кордону біля Калінінградської області

Міністр внутрішніх справ Литви Мартінас Кателінас звернувся до міністра оборони Роберта Каунаса з проханням продовжити посилену охорону кордону з Калінінградською областю РФ із залученням армії.

Заяву литовського міністра наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Кателінас сподівається, що цей термін буде продовжено до початку листопада.

"Гадаю, рішення буде ухвалено найближчим часом, оскільки раніше було вирішено, що армію залучатимуть до 16 жовтня. Сподіваюся, що цей термін буде продовжено до початку листопада", – сказав він.

За словами Кателінаса, поки що для охорони кордону планується й надалі залучати таку саму кількість військових – до 100.

"Однак не викарбувано в камені, скільки військових має бути направлено. Служба охорони державного кордону на місці бачить, де є потреби, скільки військових потрібно в той чи інший час, і повідомляє про це Міністерству оборони та керівництву армії. Гадаю, вони обов’язково домовляться, чи знадобиться 60, 80 чи 100 військових. Зовсім не справа політиків домовлятися, які сили потрібні", – сказав глава МВС Литви.

Планувалося, що військові на кордоні біля Калінінграда будуть розміщені на кілька тижнів, однак як сам термін, так і чисельність військ можуть коригуватися з урахуванням зміни ситуації.

Кателінас раніше назвав залучення армії до охорони кордону превентивним кроком з огляду на відкриту, не розвідувальну інформацію про те, що в Росії після виборів до Державної думи планується мобілізація, хоча рівень загрози на кордоні не підвищився.

Президент Литви Гітанас Науседа говорив, що рішення про залучення армії до охорони кордону з Калінінградською областю Росії ухвалено консенсусом, щоб убезпечитися від можливих провокацій.