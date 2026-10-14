Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас обратился к министру обороны Роберту Каунасу с просьбой продлить усиленную охрану границы с Калининградской областью РФ с привлечением армии.

Заявление литовского министра приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Кателинас надеется, что этот срок будет продлен до начала ноября.

"Думаю, решение будет принято в ближайшее время, поскольку ранее было решено, что армия будет задействована до 16 октября. Надеюсь, что этот срок будет продлен до начала ноября", – сказал он.

По словам Кателинаса, пока что для охраны границы планируется и в дальнейшем привлекать такое же количество военных – до 100.

"Однако не закреплено окончательно, сколько военных должно быть направлено. Служба охраны государственной границы на месте видит, где есть потребности, сколько военных требуется в тот или иной момент, и сообщает об этом Министерству обороны и руководству армии. Думаю, они обязательно договорятся, понадобится ли 60, 80 или 100 военных. Совершенно не дело политиков договариваться, какие силы нужны", – сказал глава МВД Литвы.

Планировалось, что военные на границе возле Калининграда будут размещены на несколько недель, однако как сам срок, так и численность войск могут корректироваться с учетом изменения ситуации.

Кателинас ранее назвал привлечение армии к охране границы превентивным шагом, учитывая открытую, несекретную информацию о том, что в России после выборов в Государственную думу планируется мобилизация, хотя уровень угрозы на границе не повысился.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что решение о привлечении армии к охране границы с Калининградской областью России было принято консенсусом, чтобы защититься от возможных провокаций.