Президент Литви: військові на кордоні із Калінінградською областю – страховка від провокацій

Президент Литви Гітанас Науседа заявляє, що рішення про залучення армії до охорони кордону з Калінінградською областю Росії ухвалено консенсусом, щоб убезпечитися від можливих провокацій.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Науседи наводить LRT.

Литовська армія з четверга виділила близько 100 військовослужбовців для надання допомоги Службі охорони державного кордону Литви (СОДКЛ) в охороні кордону з Росією. Такий режим триватиме два тижні, але може бути продовжений.

"Рішення було узгоджено з усіма і є консенсусним… Гадаю, найкраща політика – підготуватися заздалегідь, можливо, наступного разу навіть перестрахуватися, а не махати кулаками після бійки й казати: „О, тут щось не спрацювало"", – сказав литовський президент.

За його словами, останнім часом у країнах Європейського Союзу та НАТО активізувалися гібридні операції.

Зокрема, він згадав про інцидент, що стався цього тижня в Латвії, коли щонайменше 20 нелегальних мігрантів у супроводі людей у масках намагалися перетнути латвійсько-білоруський кордон.

"Інцидент у Латвії показав, що можна очікувати й вторгнення на територію країни осіб, які діють під прикриттям, можливо, посадових осіб. Формально це можна позначити як допомогу нелегальним мігрантам, але хто знає, що ще вони можуть зробити за час свого короткого перебування на території іншої країни", – підкреслив Науседа.

Міністр внутрішніх справ Мартінас Катялінас назвав залучення армії превентивним кроком з огляду на відкриту, нерозвідувальну інформацію про те, що в Росії після виборів до Державної Думи планується мобілізація, хоча рівень загрози на кордоні не підвищився.

На це вказав і Науседа, зазначивши, що навіть до початку мобілізації мешканці Росії масово виїжджають до інших країн.

"Цілком можливо, що таких спонтанних або не дуже контрольованих самою Росією спроб втекти з території країни може бути й більше. Тому, з огляду на те, що у нас чималий кордон із Калінінградською областю, ми готуємося й до цього", – зауважив він.

Повідомляли, що глава МВС Литви Мартінас Кателінас звернувся до міністра оборони з проханням залучити армію для допомоги прикордонникам у захисті кордону з Калінінградською областю Росії.