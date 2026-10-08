Глава МВС Литви про використання військ на кордоні з РФ: рівень загрози не змінився

Міністр внутрішніх справ Литви Мартінас Кателінас заявив, що рішення залучити додаткових військових для охорони кордону з Калінінградською областю Росії було ухвалено після аналізу інформації, наданої відповідними службами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

За словами глави МВС, рішення про розгортання додаткових сил на кордоні – це превентивний крок, зроблений з огляду на те, що після виборів у Росії планується мобілізація.

"Ми можемо зіткнутися з тими, хто намагатиметься уникнути мобілізації та прагнутиме потрапити на територію Литви, щоб попросити притулку. З огляду на події в Латвії, де ми бачимо, що інструменталізована міграція становить дедалі більшу загрозу, до міністра оборони було звернуто прохання про додаткові сили на кордоні Литви з Калінінградською областю", – сказав Кателінас.

Посадовець заявив, що рішення було ухвалено після отримання відповідних сигналів від профільних відомств. Зокрема, Державна служба охорони кордонів (VSAT) вже тривалий час стикається з загрозами як на кордоні з Білоруссю, так і на кордоні з Росією.

"Ми бачимо тунелі, спроби проникнення. Минулого тижня 43 мігранти намагалися проникнути на територію Литви, але це було зірвано. Ресурси не безмежні, насправді наша прикордонна служба перевантажена роботою, зміни стають дедалі довшими, а кількість співробітників не збільшується. Потрібна допомога", – сказав міністр внутрішніх справ.

Міністр оборони Робертас Каунас заявив, що до 16 жовтня для охорони кордону планується залучити до 100 військовослужбовців.

"Два тижні обрано як розумний проміжок часу, який завжди можна продовжити після консультацій. Наразі рівень загрози, на скільки мені відомо, не змінився. Звісно, оцінку загрози проводять компетентні органи", – сказав журналістам очільник Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомлялося, напередодні глава МВС Литви Мартінас Кателінас звернувся до міністра оборони з проханням залучити армію для допомоги прикордонникам у захисті кордону з Калінінградською областю Росії.

Нагадаємо, цього тижня агресивні озброєні супровідники в масках намагалися переправити з Білорусі до Латвії групу нелегальних мігрантів.

Глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи інцидент з озброєними людьми в масках, які погрожували латвійським військовим на кордоні з Білоруссю, заявив, що за цим стоїть Москва.