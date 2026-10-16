У Соціал-демократичній партії Німеччини хочуть переговорів між Європою і РФ

Політик Соціал-демократичної партії Німеччини, колишній голова її фракції Рольф Мютценіх закликав європейські держави докласти більше зусиль для припинення війни в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Політик хоче, щоб Європа була готова до переговорів.

"Нереалістично вважати, що війна вирішиться виключно на полі бою. Тим більше важливо виступити з незалежним європейським голосом", – заявив Мютценіх.

Водночас Мютценіх визнав, що не бачить особливої готовності до переговорів з боку правителя Росії Владіміра Путіна: "Наразі, ймовірно, немає реального вікна для дипломатії".

Водночас, за його словами, зустріч міністра закордонних справ Йогана Вадефуля з його російським колегою Сергєєм Лавровим була "правильною та сміливою". Було б добре, якби в результаті цієї зустрічі "виникла європейська ініціатива", – зазначив Мютценіх.

Зустріч глав МЗС Німеччини та РФ у Нью-Йорку стала першою з 2022 року. З того часу представники урядів Німеччини та Росії, хоч і брали участь у різних міжнародних зустрічах, проте прямих переговорів на рівні міністрів закордонних справ не відбувалося.

Сам Вадефуль раніше пояснив, що провів зустріч з Лавровим, щоб заявити йому про неприйнятність ескалації, та щоб не залишати перемовини з РФ тільки США.

На переговорах глава МЗС Німеччини також порушив тему зернової блокади у Чорному морі, але це не дало жодних результатів.