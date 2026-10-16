В Социал-демократической партии Германии выступают за переговоры между Европой и РФ

Политик из Социал-демократической партии Германии, бывший председатель её фракции Рольф Мютцених призвал европейские государства приложить больше усилий для прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Политик хочет, чтобы Европа была готова к переговорам.

"Нереалистично полагать, что война решится исключительно на поле боя. Тем более важно выступить с независимым европейским голосом", – заявил Мютцених.

В то же время Мютцених признал, что не видит особой готовности к переговорам со стороны лидера России Владимира Путина: "Сейчас, вероятно, нет реального окна для дипломатии".

В то же время, по его словам, встреча министра иностранных дел Йогана Вадефуля с его российским коллегой Сергеем Лавровым была "правильной и смелой". "Было бы хорошо, если бы в результате этой встречи возникла европейская инициатива", – отметил Мютцених.

Встреча глав МИД Германии и РФ в Нью-Йорке стала первой с 2022 года. До сих пор представители правительств Германии и России, хотя и участвовали в различных международных встречах, однако прямых переговоров на уровне министров иностранных дел не проводилось.

Сам Вадефуль ранее объяснил, что провел встречу с Лавровым, чтобы заявить ему о недопустимости эскалации и чтобы не оставлять переговоры с РФ только на долю США.

На переговорах глава МИД Германии также затронул тему зерновой блокады в Чёрном море, но это не дало никаких результатов.