Глава МЗС Німеччини вперше за кілька років зустрівся з Лавровим
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Новини — Субота, 26 вересня 2026, 18:00 —
Новини — Субота, 26 вересня 2026, 18:00 —
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль провів зустріч з главою МЗС Росії Сергеєм Лавровим у Нью-Йорку.
Про це повідомляє Zeit, інформує "Європейська правда".
Як зазначено, зустріч Вадефуля і Лаврова відбулась в кулуарах загальних дебатів в ООН.
Речниця російського МЗС Марія Захарова підтвердила факт зустрічі, зазначивши, що її ініціатором виступила німецька сторона.
Це перша зустріч глав МЗС Німеччини та Росії з 2022 року.
Повідомляли, що 23 вересня державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з Лавровим у Нью-Йорку.
За підсумками зустрічі в МЗС РФ розповіли, що Лавров поскаржився Рубіо на українські удари по об’єктах в Росії.
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