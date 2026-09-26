Глава МЗС Німеччини вперше за кілька років зустрівся з Лавровим

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль провів зустріч з главою МЗС Росії Сергеєм Лавровим у Нью-Йорку.

Про це повідомляє Zeit, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, зустріч Вадефуля і Лаврова відбулась в кулуарах загальних дебатів в ООН.

Michael Kappeler/dpa

Речниця російського МЗС Марія Захарова підтвердила факт зустрічі, зазначивши, що її ініціатором виступила німецька сторона.

Це перша зустріч глав МЗС Німеччини та Росії з 2022 року.

Повідомляли, що 23 вересня державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з Лавровим у Нью-Йорку.

За підсумками зустрічі в МЗС РФ розповіли, що Лавров поскаржився Рубіо на українські удари по об’єктах в Росії.