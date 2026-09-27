Глава МЗС Німеччини пояснив, чому зустрівся з Лавровим

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль пояснив, що провів зустріч з главою МЗС Росії Сергеєм Лавровим, щоб заявити йому про неприйнятність ескалації, та щоб не залишати перемовини з РФ тільки США.

Про це Вадефуль розповів у інтерв’ю ZDF, повідомляє "Європейська правда".

За словами німецького міністра, це була напружена розмова, під час якої не вдалося дійти згоди щодо суттєвих питань.

"Для мене було важливо чітко дати зрозуміти, що Німеччина не сприймає таких речей, як атака дронів у Лейпцигу. Що це ескалація, яка є неприйнятною. І я чітко попередив Росію, щоб вона не продовжувала так чинити. Ми можемо захищатися, ми можемо давати відсіч, і ми це зробимо", – сказав Вадефуль.

"Я запропонував йому деескалацію, зокрема з огляду на ситуацію в Україні. Але це поки що не знайшло відгуку", – додав він.

Міністр також пояснив, чому, на відміну від попереднього уряду Німеччини, цей уряд вирішив піти на прямі переговори з РФ.

"З одного боку, численні колеги просили мене бути відкритим до переговорів. Вони радили, що в якийсь момент нам знову доведеться безпосередньо спілкуватися один з одним. І я також не хочу, щоб ми, європейці, залишили американцям повний обмін думками з Росією. Ось чому я висловився", – пояснив Вадефуль.

Він додав, що не вів переговори щодо України, оскільки це належить робити самим українцям.

"Я також чітко сказав Росії, що ми стоїмо на боці України, що Україна має повну підтримку і що економічний тиск на Росію триватиме. Я ще раз повторив це Лаврову і закликав його нарешті бути готовим до переговорів", – заявив Вадефуль.

Зустріч глав МЗС Німеччини та РФ у Нью-Йорку стала першою з 2022 року. З того часу представники урядів Німеччини та Росії, хоч і брали участь у різних міжнародних зустрічах, проте прямих переговорів на рівні міністрів закордонних справ не відбувалося.

Повідомляли, що 23 вересня державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з Лавровим у Нью-Йорку.