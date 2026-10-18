Кандидат у прем’єри Польщі від правих обіцяє бути непоступливим у відносинах з Україною

Кандидат у прем'єри польської опозиційної партії "Право і справедливість" Пшемислав Чарнек заявив, що Україна "не поважає інтереси тих країн, які їй допомагають", та пообіцяв бути безкомпромісним у відносинах з Києвом у разі приходу до влади.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю для Polsat News.

Ведучий Гжегож Янковський звернув увагу на те, що за правління партії "Право і справедливість" політика Польщі щодо України була "надзвичайно поступливою". Він запитав Чарнека, чому його партія надавала допомогу Києву, не висуваючи жодних умов.

На це кандидат у прем’єри відповів, що тоді не обіймав посаду глави уряду, а зараз хоче висувати ці умови.

Він стверджував, що якби мав розмову з Володимиром Зеленським, то президент України "вилетів би з неї, як з Овального кабінету".

"Якби я був прем’єр-міністром, гарантую вам, що Зеленський не вийшов би з кабінету прем'єр-міністра так, як вийшов, надутий. Він би просто вилетів, як з Овального кабінету президента Трампа", – відповів політик.

Чарнек, ймовірно, мав на увазі вихід Зеленського з Канцелярії польського прем’єр-міністра у квітні 2023 року, коли президент України зустрівся з тодішнім главою уряду Матеушем Моравецьким.

Згадка про ситуацію в Овальному кабінеті – це події лютого 2025 року, коли український лідер зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Розмова закінчилася сваркою, скасованою пресконференцією та швидким від’їздом Зеленського із Білого дому.

Далі в інтерв'ю депутат від партії "Право і справедливість" пояснив, що, на його думку, українська влада "не поважає інтереси тих країн, які їй допомагають".

"Україна має знати. Польща допоможе, але має бути допущена до відбудови України. Вона має поважати інтереси нашого сільського господарства. Вона не може завалювати нас уп’ятеро більшою кількістю масла за один рік. Вона не може вимагати від Європейського Союзу імпорту до Польщі всіх своїх сільськогосподарських та харчових товарів. Це все речі, яких треба вимагати від українців", – переконував Чарнек.

Він додав, що як глава уряду буде безкомпромісним, коли йдеться про польські інтереси як в Україні, так і в Брюсселі.

Крім того, політик хотів би висилати з Польщі молодих українців, які не мають роботи.

Варто зазначити, що Чарнек відомий своєю антиукраїнською позицією і виступав за призупинення допомоги Києву.

Пшемислав Чарнек також коментував напад 18-річного українця на жінку у Вроцлаві і висунув свої звинувачення на адресу уряду.

У липні комісія Сейму з етики покарала депутата від партії "Право і справедливість" Пшемислава Чарнека за антиукраїнські заяви.