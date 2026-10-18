Кандидат в премьеры Польши от правых обещает занимать неуступчивую позицию в отношениях с Украиной

Кандидат в премьер-министры польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек заявил, что Украина "не уважает интересы тех стран, которые ей помогают", и пообещал быть бескомпромиссным в отношениях с Киевом в случае прихода к власти.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью для Polsat News.

Ведущий Гжегож Янковский обратил внимание на то, что при правлении партии "Право и справедливость" политика Польши в отношении Украины была "чрезвычайно уступчивой". Он спросил Чарнека, почему его партия оказывала помощь Киеву, не выдвигая никаких условий.

На это кандидат в премьеры ответил, что тогда не занимал пост главы правительства, а сейчас хочет выдвигать эти условия.

Он утверждал, что если бы у него состоялся разговор с Владимиром Зеленским, то президент Украины "вылетел бы из него, как из Овального кабинета".

"Если бы я был премьер-министром, гарантирую вам, что Зеленский не вышел бы из кабинета премьер-министра так, как вышел, надутый. Он бы просто вылетел, как из Овального кабинета президента Трампа", – ответил политик.

Чарнек, вероятно, имел в виду уход Зеленского из Канцелярии польского премьер-министра в апреле 2023 года, когда президент Украины встретился с тогдашним главой правительства Матеушем Моравецким.

Упоминание о ситуации в Овальном кабинете – это события февраля 2025 года, когда украинский лидер встретился с президентом США Дональдом Трампом. Разговор закончился ссорой, отмененной пресс-конференцией и быстрым отъездом Зеленского из Белого дома.

Далее в интервью депутат от партии "Право и справедливость" пояснил, что, по его мнению, украинские власти "не уважают интересы тех стран, которые ей помогают".

"Украина должна знать. Польша поможет, но должна быть допущена к восстановлению Украины. Она должна уважать интересы нашего сельского хозяйства. Она не может заваливать нас в пять раз большим количеством масла за один год. Она не может требовать от Европейского Союза импорта в Польшу всех своих сельскохозяйственных и пищевых товаров. Это все вещи, которых нужно требовать от украинцев", – убеждал Чарнек.

Он добавил, что как глава правительства будет бескомпромиссным, когда речь идет о польских интересах как в Украине, так и в Брюсселе.

Кроме того, политик хотел бы высылать из Польши молодых украинцев, у которых нет работы.

Стоит отметить, что Чарнек известен своей антиукраинской позицией и выступал за приостановку помощи Киеву.

Пшемыслав Чарнек также прокомментировал нападение 18-летнего украинца на женщину во Вроцлаве и выдвинул свои обвинения в адрес правительства.

В июле комиссия Сейма по этике наказала депутата от партии "Право и справедливость" Пшемыслава Чарнека за антиукраинские заявления.