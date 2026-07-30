Польського депутата покарали за антиукраїнські заяви

У Польщі комісія Сейму з етики покарала депутата від партії "Право і справедливість" Пшемислава Чарнека за антиукраїнські заяви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Fakt.pl.

Йдеться про суперечку, яка виникла 9 червня. Йдеться про висловлювання Чарнека щодо заступника міністра науки Анджея Шептицького.

Депутат від "ПіС" звинуватив уряд у тому, що той тримає у своїх лавах "українців, які ображають поляків".

Цей коментар Чарнека стосувався висловлювань Шептицького щодо місця УПА в українській історичній пам’яті. Він заявив, що це було об’єднання, яке боролося за незалежність України, і що це були "трохи такі українські незламні солдати".

Водночас він зазначив, що окремим питанням залишається однозначна оцінка Волинської трагедії.

"Треба бути винятковим лицеміром, щоб називати когось паразитом і водночас підтримувати уряд, який стверджує, що геноцидники з ОУН-УПА – це "нібито непохитні воїни". Ви – паразити, ви – зрадники польського народу та інтересів польського народу. Саме тут 1,5 року тому ми обговорювали закон про заборону бандеризму та закон про волинську брехню, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років для таких, як пан Шептицький", – сказав Чарнек.

У середу, 29 липня, було ухвалено рішення комісії Сейму з етики депутатів щодо висловлювань Чарнека.

Комісія вирішила накласти на депутата догану, тобто найвище покарання, передбачене регламентом.

На тлі скандалу з найменуванням одного з підрозділів сил оборони України на честь бійців УПА Анджей Шептицький пояснив, що в Україні їх сприймають так, як у Польщі – польських антирадянських підпільників. Після цього політики більш правих поглядів почали вимагати звільнення Шептицького та навіть відставки уряду Туска.

Очільник МЗС Радослав Сікорський став на захист Шептицького після заяви віцепрезидента партії "Право і справедливість" (PiS) Пшемислава Чарнека щодо "утримування в уряді українців, які ображають поляків".

В МЗС України подякували польським політикам, які виступили на захист заступника міністра освіти в уряді Туска, котрий накликав на себе шквал критики поясненням того, чому українці позитивно сприймають УПА.