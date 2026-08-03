Соратник Качинського використав напад українця на польку у Вроцлаві для критики уряду

Заступник голови польської опозиційної партії "Право і справедливість" ("ПіС") Пшемислав Чарнек прокоментував напад 18-річного українця на жінку у Вроцлаві і висунув свої звинувачення на адресу уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

У суботу у Вроцлаві 30-річна полька зазнала нападу з ножем з боку 18-річного українця. Потерпіла перебуває у стані, що загрожує її життю, у лікарні. Нападника затримала поліція одразу після інциденту, його підозрюють у спробі вбивства.

У неділю цю справу прокоментував на платформі X Пшемислав Чарнек, на думку якого такі ситуації свідчать про те, що держава повинна мати ефективні інструменти для захисту своїх громадян.

"У Польщі кожен гість повинен дотримуватися наших правил і поважати наше законодавство. Хто їх порушує та загрожує безпеці поляків, той має розраховувати на наслідки", – написав Чарнек.

"Туск і Чажастий (прем'єр Польщі Дональд Туск і спікер Сейму Влодзімеж Чажастий. – Ред.) мовчать. Вони й досі тримають у морозилці законопроєкт, який я представив у середині квітня. Його ухвалення дозволило б ефективно депортувати осіб, які не дотримуються закону. Ми не маємо права бездіяльно чекати на чергові трагедії. Безпека поляків має бути пріоритетом", – додав політик з партії "Право і справедливість".

На його допис відреагувала речниця МВС Кароліна Галецька, яка написала, що громадянина України затримали одразу після нападу, а іноземців, які порушують закон, "негайно депортують".

"Тільки у 2025 році ми депортували понад 10 тис. осіб, тоді як за ваших часів щороку депортували лише по 2–3 тис. осіб. Ви що, жартуєте цим дописом? Тобто ви правили вісім років, а сьогодні стверджуєте, що єдиною проблемою є закон від квітня?" – написала Галецька.

Варто зазначити, що Чарнек відомий своєю антиукраїнською позицією і виступав за призупинення допомоги Києву.

Нагадаємо, генеральне консульство України у Вроцлаві засудило інцидент, що стався у цьому місті, внаслідок якого тяжкі тілесні ушкодження отримала громадянка Польщі, а правоохоронними органами було затримано громадянина України за підозрою у причетності до цього злочину.