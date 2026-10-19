Ченцов розкрив деталі нового механізму ЄС для України, що допомагатиме виконувати вимоги

Уряд та Європейська комісія створили Task Force (робочу групу) на ранньому етапі для того, щоб забезпечити за кілька місяців схвалення законопроєктів щодо верховенства права і антикорупції.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповів віцепрем’єр-міністр з європейської і євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов.

Він зазначив, що цими днями Україна та ЄС відкрили новий етап у виконанні проміжних критеріїв на шляху до Євросоюзу.

"Ми створюємо Task Force між урядом і Єврокомісією, мета якого – інтенсивно відпрацьовувати законопроєкти щодо верховенства права і антикорупції, щоби швидко рухатися по бенчмарках і вже за кілька місяців вийти на конкретний результат", – сказав він.

З українського боку цю роботу буде очолювати Ченцов з міністром юстиції. Також планують активно залучати представників Верховної Ради з відповідних комітетів. Ченцов додав, що у ЄС модель таких Task Force вже відпрацьована.

"Такі Task Force є в Чорногорії, у Молдові. Але зазвичай вони створювалися на етапі, коли держава-кандидатка вже виконала основну масу завдань за бенчмарками і готується до IBAR (звіту про оцінювання проміжних бенчмарків. – Ред.) – і вже тоді разом з Комісією шліфує, доточує це виконання. А ми запропонували задіяти цей інструмент на більш ранньому етапі, де Україна є зараз", – сказав віцепрем’єр.

Він також визнав, що Україна об'єктивно ще не має критичної маси виконаних завдань, але пропонує вже зараз активніше працювати над цим.

Ченцов підкреслив, що президентка Єврокомісії особисто приділятиме цьому увагу та чекає періодичної звітності від колег з DG ENEST (Директорату Єврокомісії, що відповідальний за Україну та процес розширення), які вестимуть з Україною роботу в Task Force.

"Ми вже почали, навіть у п’ятницю були сесії з керівництвом ENEST. Надалі будемо за потреби навіть кілька разів на тиждень робити зустрічі онлайн на різних рівнях – експертному, на моєму, на рівні міністра юстиції. Прем'єр-міністр також буде залучатися за потреби", – розповів Ченцов.

У інтерв’ю "ЄП" він також повідомив, що Україна хоче за кілька місяців виконати проміжні критерії у сфері верховенства права і антикорупції для того, щоб почати закривати переговорні глави у процесі вступу в ЄС.

Детальніше читайте: "Сподіваюся, у нас не дійде до шантажу ні з Польщею, ні з іншими". Інтерв’ю віцепрем’єра Ченцова.