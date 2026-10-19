Ченцов раскрыл детали нового механизма ЕС для Украины, который поможет выполнять требования

Правительство Украины и Европейская комиссия создали Task Force (рабочую группу) на раннем этапе, чтобы обеспечить принятие в течение нескольких месяцев законопроектов в сферах верховенства права и антикоррупции.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов.

Он отметил, что в эти дни Украина и ЕС открыли новый этап в выполнении промежуточных критериев на пути к Евросоюзу.

"Мы создаем рабочую группу (Task Force) между правительством и Еврокомиссией, цель которой – интенсивно прорабатывать законопроекты о верховенстве права и борьбе с коррупцией, чтобы быстро продвигаться по бенчмаркам и уже через несколько месяцев выйти на конкретный результат", – сказал он.

С украинской стороны эту работу возглавит Ченцов совместно с министром юстиции. Также планируется активно привлекать представителей Верховной Рады из соответствующих комитетов. Ченцов добавил, что в ЕС модель таких рабочих групп уже отработана.

"Такие Task Force есть в Черногории, в Молдове. Но обычно они создавались на этапе, когда страна-кандидат уже выполнила основную часть задач по бенчмаркам и готовится к IBAR (отчету об оценке промежуточных бенчмарков. – Ред.) – и уже тогда вместе с Комиссией дорабатывает, доводит до совершенства это выполнение. А мы предложили задействовать этот инструмент на более раннем этапе, на котором находится Украина сейчас", – сказал вице-премьер.

Он также признал, что Украина объективно еще не имеет критической массы выполненных задач, но предлагает уже сейчас активнее работать над этим.

Ченцов подчеркнул, что председатель Еврокомиссии лично будет уделять этому внимание и ожидает периодической отчетности от коллег из DG ENEST (директората Еврокомиссии, ответственного за Украину и процесс расширения), которые будут вести работу с Украиной в рамках Task Force.

"Мы уже начали, даже в пятницу прошли заседания с руководством ENEST. В дальнейшем будем при необходимости даже несколько раз в неделю проводить онлайн-встречи на разных уровнях – экспертном, на моем, на уровне министра юстиции. Премьер-министр также будет привлекаться при необходимости", – рассказал Ченцов.

В интервью "ЕП" он также сообщил, что Украина хочет за несколько месяцев выполнить промежуточные критерии в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, чтобы начать закрывать переговорные главы в процессе вступления в ЕС.

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