Україна хоче за кілька місяців виконати вимоги ЄС по верховенству права і антикорупції

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов заявив, що Україна хоче за кілька місяців виконати проміжні критерії у сфері, зокрема, верховенства права і антикорупції, для того, щоб почати закривати переговорні глави у процесі вступу в ЄС.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

Йдеться про прагнення Києва отримати позитивну оцінку за так званим IBAR – Interim benchmarks assessment report, звітом про оцінювання проміжних бенчмарків. Проміжні бенчмарки ЄС надає державам-кандидаткам за двома главами, що мають найбільше значення у процесі вступу: №23 (Правосуддя та фундаментальні права) та №24 (Юстиція, свобода, безпека).

У тому числі, ці критерії передбачають ухвалення законопроєктів у сферах антикорупції, верховенства права, правоохоронної діяльності тощо. Виконання проміжних бенчмарків дає Україні право почати закривати переговорні глави.

Минулого тижня Ченцов заявив, що виконання IBAR стає ключовим пріоритетом України на шляху до ЄС. Коментуючи прагнення Молдови почати оцінку для отримання позитивного IBAR цього року, Ченцов сказав, що Україна орієнтується на виконання цієї задачі за кілька місяців.

"Не обов’язково це буде до кінця року, але ми орієнтуємося, що зможемо втиснути цей процес в кілька місяців. І Єврокомісія, до речі, поділяє цей підхід", – сказав Ченцов.

За словами Ченцова, більше ясності щодо строків буде, коли створена з ЄС робоча група (Task Force) узгодить детальну "матрицю" подальших дій. "Цей план ми будемо готувати вже найближчими днями", – сказав віцепрем’єр.

Звітування за IBAR стане можливим тоді, коли Верховна Рада ухвалить необхідні закони. Ченцов пообіцяв активне залучення депутатів на цьому етапі.

"Ми будемо залучати депутатів. І навіть у правилах Task Force ми плануємо зафіксувати залучення парламенту. Звісно, це за їхньою згодою – але ви певно помітили, що депутати і самі заявляють про бажання долучитися до роботи, і деколи навіть закидають уряду, що вони недостатньо залучені в узгодження реформ з Брюсселем", – сказав Ченцов.

Раніше "ЄП" повідомляла, що вже цього року Молдова може ініціювати у ЄС оцінювання IBAR, що дозволить перейти до закриття переговорних глав.

Детальніше читайте: "Сподіваюся, у нас не дійде до шантажу ні з Польщею, ні з іншими". Інтерв’ю віцепрем’єра Ченцова