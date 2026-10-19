У Литві впевнені, що дрон, який розбився на їхній території, містив вибухівку

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс у понеділок, 19 жовтня, заявив, що немає сумнівів: дрон, який у неділю влетів до Литви та вибухнув у Пасваліському районі, містив вибухівку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Наразі відповідні служби з’ясовують, чому дрон впав і що спричинило вибух. Безпілотник потрапив до Литви з території Польщі.

"Сьогодні очевидно, що FPV-дрон, за нашими даними, є українського походження, що підтверджують уламки та звернення української сторони, а також інформація про те, що під час атаки був втрачений зв’язок з одним із дронів. Ймовірно, саме цей дрон і вибухнув на території Литовської Республіки. Немає сумнівів, що він переносив вибухові речовини", – сказав прем’єр-міністр Литви.

За словами Сінкявічюса, інцидент, що стався в неділю, дещо відрізнявся від попередніх, оскільки дрон потрапив на територію Литви з Шенгенського простору. Раніше дрони, що потрапляли до Литви, прилітали з території Білорусі.

"Тому реакція була дещо іншою: винищувачі, піднявшись у повітря, зафіксували на своїх радарах об’єкт, що рухався. Можливості побачити цей об’єкт не було через несприятливі погодні умови", – зазначив Сінкявічюс.

Прем’єр-міністр зазначив, що наразі з’ясовується, що саме спричинило падіння дрона.

Нагадаємо, 18 жовтня уламки ймовірного дрона були знайдені у селі Юоджоніс, що в Пасваліському районі Литви.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що інцидент із дроном у Литві, ймовірно, є наслідком російських заходів радіоелектронної боротьби. Він повідомив, що Україна висловлює жаль щодо інциденту.