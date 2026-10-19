В Литве уверены, что дрон, разбившийся на их территории, переносил взрывчатку

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс в понедельник, 19 октября, заявил, что нет никаких сомнений: дрон, который в воскресенье влетел на территорию Литвы и взорвался в Пасвальском районе, переносил взрывчатку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В настоящее время соответствующие службы выясняют, почему дрон упал и что вызвало взрыв. Беспилотник попал в Литву с территории Польши.

"Сегодня очевидно, что FPV-дрон, по нашим данным, украинского происхождения, что подтверждают обломки и заявления украинской стороны, а также информация о том, что во время атаки была потеряна связь с одним из дронов. Вероятно, именно этот дрон и взорвался на территории Литовской Республики. Нет сомнений, что он переносил взрывчатые вещества", – сказал премьер-министр Литвы.

По словам Синкявичюса, инцидент, произошедший в воскресенье, несколько отличался от предыдущих, поскольку дрон попал на территорию Литвы из Шенгенского пространства. Ранее дроны, попадавшие в Литву, прилетали с территории Беларуси.

"Поэтому реакция была несколько иной: истребители, поднявшись в воздух, зафиксировали на своих радарах движущийся объект. Возможности увидеть этот объект не было из-за неблагоприятных погодных условий", – отметил Синкявичюс.

Премьер-министр отметил, что в настоящее время выясняется, что именно стало причиной падения дрона.

Напомним, 18 октября обломки предположительно дрона были найдены в селе Юоджонис, что в Пасвальском районе Литвы.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что инцидент с дроном в Литве, вероятно, является следствием российских мер радиоэлектронной борьбы. Он сообщил, что Украина выражает сожаление в связи с инцидентом.