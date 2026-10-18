У Литві знайшли уламки дрона, він міг залетіти з Польщі

У селі Юоджоніс, що в Пасваліському районі Литви, за попередніми оцінками, було знайдено уламки дрона.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT з посиланням на інформацію від Національного центру управління кризовими ситуаціями (NCMC).

Згідно з останніми даними від збройних сил Литви, ймовірно, дрон вторгся в повітряний простір країни з території Польщі.

На місці працюють правоохоронці. За попередніми даними, дрон не було збито. Уламки знайшли в незаселеній місцевості.

"Просимо мешканців, якщо ви виявили уламки або інші підозрілі предмети, не наближатися до них, не торкатися їх і телефонувати за номером 112", – йдеться в повідомленні.

Мешканцям прилеглих районів надсилається попереджувальний сигнал GPS щодо небезпечних уламків.

Вранці у неділю Латвія та Литва оголошували повітряну тривогу через невідомий об’єкт, було задіяно військову авіацію союзників.

Як повідомлялося, у неділю біля Любліна шукають об’єкт, який міг порушити повітряний простір Польщі.