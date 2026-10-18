У МЗС припустили, що дрон залетів у Литву через російську РЕБ, та перепросили за інцидент

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що інцидент із дроном, який стався вранці 18 жовтня у Литві, ймовірно, є наслідком російських заходів радіоелектронної боротьби.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Тихий заявив, що Україна висловлює жаль щодо інциденту, який стався вранці 18 жовтня у повітряному просторі Литви.

За його словами, інцидент, ймовірно, став наслідком "російських заходів радіоелектронної боротьби, спрямованих на зміну курсу безпілотників під час операції проти законних військових цілей на території Росії".

"Ми перепрошуємо за будь-які незручності, ризики та занепокоєння, які це могло спричинити", – заявив Тихий.

Речник МЗС наголосив, що Україна зобов’язується надати всю відповідну інформацію литовським партнерам для з’ясування всіх обставин інциденту.

"Ми й надалі будемо тісно співпрацювати, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому. Ми щиро дякуємо Литві, нашому союзнику, за підтримку України у протидії російській агресії, яка є основною причиною загроз безпеці в нашому регіоні", – додав Тихий.

Нагадаємо, вранці у неділю Латвія та Литва оголошували повітряну тривогу через невідомий об’єкт, було задіяно військову авіацію союзників.

Згодом уламки ймовірного дрона були знайдені у селі Юоджоніс, що в Пасваліському районі Литви.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що об’єкт, який вранці у неділю вторгся у повітряний простір країни, не збили через складні погодні умови, що заважали його візуальній ідентифікації.

Пізніше стало відомо, що дрон, який у неділю порушив повітряний простір Литви, пошкодив цивільний автомобіль; повідомлень про постраждалих поки не надходило.